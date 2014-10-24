WestJet meldet Septemberzahlen

WestJet Airlines aus Kanada musste für den September 2014 eine tiefere Auslastung ihrer Flugzeuge bekanntgeben.

Die Flugzeuge der zweitgrössten Fluggesellschaft Kanadas waren im letzten Monat zu 75,9 Prozent ausgelastet, dies entspricht im Vergleich zum September 2013 einer Verschlechterung von 0,7 Prozentpunkten. Die Nachfrage stieg um sechs Prozent auf 1,505 Milliarden Sitzplatzmeilen an, während die Kapazität um 6,8 Prozent auf 1,982 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert wurde. Im dritten Quartal 2014 konnte WestJet 5,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 6,2 Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.

WestJet betreibt mehr als 108 Boeing 737, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.500 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die momentan dreizehn Q400 Turboprops betreibt.