WestJet meldet Rekordzahlen

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet Airlines aus Kanada konnte im August 2018 erneut wachsen, die Nachfrage verbesserte sich um gut acht Prozent.

Die Flugzeuge der zweitgrößten Fluggesellschaft Kanadas waren im August zu hohen 89,0 Prozent ausgelastet, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Rückgang von 1,6 Prozentpunkten. Die Nachfrage stieg um 8,1 Prozent auf 2,736 Milliarden Sitzplatzmeilen an, während die Kapazität um zehn Prozent auf 3,074 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert wurde. Im August konnte WestJet mehr als 2,4 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von gut fünf Prozent.

WestJet betreibt 119 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 47 Bombardier Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.