WestJet meldet Rekordauslastung

WestJet Airlines aus Kanada konnte für den August 2014 die höchste Auslastung seit 18 Jahren vermelden, die Flugzeuge waren zu 89,3 Prozent voll.

Die Flugzeuge der zweitgrössten Fluggesellschaft Kanadas waren im August zu 89,3 Prozent ausgelastet, dies entspricht im Vergleich zum August 2013 einer Verbesserung 1,4 Prozentpunkten. Die Nachfrage stieg um 7,4 Prozent auf 2,023 Milliarden Sitzplatzmeilen an, während die Kapazität um 5,7 Prozent auf 2,267 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert wurde. Im August 2014 konnte WestJet rund 1,9 Millionen an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. WestJet betreibt mehr als 108 Boeing 737, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.500 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die momentan dreizehn Q400 Turboprops betreibt.