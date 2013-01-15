WestJet meldet Rekord Dezember

WestJet hat im Dezember 2012 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um sechs Prozentpunkte ausgebaut, die Nachfrage stieg sogar um 7,2 Prozentpunkte.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Dezember 2011 von 1,893 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,006 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 7,2 Prozentpunkte auf 1,642 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf einen neuen Dezemberrekord von 81,9 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit WestJet 17,4 Millionen Passagiere, 1,383 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. WestJet betreibt 100 Boeing 737, bis 2018 werden 35 neue Maschinen dieses Typs dazu kommen, die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiter.