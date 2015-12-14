WestJet meldet Novemberzahlen

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im November 2015 ihre Verkehrsleistung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 0,3 Prozent vermindert.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem November 2014 von 2,056 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,049 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage ging um 2,7 Prozent auf 1,612 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Im November 2014 konnte WestJet rund 1,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresnovember. Die Auslastung erreichte im November 78,6 Prozent und verschlechterte sich somit um 1,9 Prozentpunkte.

WestJet betreibt 115 Boeing 737 und eine Boeing 767. Die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 22 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.