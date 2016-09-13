WestJet meldet Augustzahlen

WestJet Boeing 737-800 (Foto: WestJet Airlines)

WestJet Airlines aus Kanada konnte im August 2016 erneut wachsen, die Nachfrage verbesserte sich um gut elf Prozent.

Die Flugzeuge der zweitgrössten Fluggesellschaft Kanadas waren im August zu 86,5 Prozent ausgelastet, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einer Verbesserung von 1,9 Prozentpunkten. Die Nachfrage stieg um 11,3 Prozent auf 2,289 Milliarden Sitzplatzmeilen an, während die Kapazität um 8,8 Prozent auf 2,646 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert wurde. Im August konnte WestJet mehr als 2,1 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das ist ein neuer Rekord.

WestJet betreibt 113 Boeing 737 und neu auch vier Boeing 767-300ER. Die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit achtundzwanzig Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.