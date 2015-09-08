WestJet meldet Augustzahlen

WestJet Airlines Q400 (Foto: WestJet)

WestJet Airlines aus Kanada konnte im August 2015 nicht mehr so schnell wachsen wie im letztjährigen August, es flogen mit der Airline aber zum ersten Mal mehr als zwei Millionen Passagiere.

Die Flugzeuge der zweitgrössten Fluggesellschaft Kanadas waren im August zu 84,6 Prozent ausgelastet, dies entspricht im Vergleich zum August 2014 einer Verschlechterung von 4,7 Prozentpunkten. Die Nachfrage stieg um 1,7 Prozent auf 2,057 Milliarden Sitzplatzmeilen an, während die Kapazität um 7,3 Prozent auf 2,432 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert wurde. Im August 2014 konnte WestJet zum ersten Mal in ihrer Firmengeschichte mehr als 2 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.

WestJet betreibt 115 Boeing 737 und eine Boeing 767. Die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 22 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.