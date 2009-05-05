Fliegerweb logo

WestJet lanciert Service nach Sydney (Nova Scotia)

05.05.2009 PSEN
WestJet400x263

Ab heute bedient die kanadische Airline WestJet die Strecke Toronto – Sydney, das in Nova Scotia liegt, Non-Stop und dreimal pro Woche.

WestJetAb heute bedient die kanadische Airline WestJet die Strecke Toronto – Sydney, das in Neuschottland liegt,  Non-Stop und dreimal pro Woche.

Als Teil ihres erweiterten Sommerflugplanes fliegt WestJet nun jeweils dienstags, donnerstags und sonntags nach Sydney. Das neue Angebot ist ab heute gültig und soll 100.000 Passagieren Zugang zu WestJets Netzwerk mit 55 Destinationen ermöglichen, die von Toronto aus angeflogen werden. Der Sommerflugplan beinhaltet ausserdem die Einführung von drei weiteren neuen Destinationen: Yellowknife, San Diego und San Francisco, sowie eine erhöhte Flugfrequenz auf bereits bestehenden Routen.


 

 

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.