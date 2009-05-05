WestJet lanciert Service nach Sydney (Nova Scotia)

Ab heute bedient die kanadische Airline WestJet die Strecke Toronto – Sydney, das in Nova Scotia liegt, Non-Stop und dreimal pro Woche.

Ab heute bedient die kanadische Airline WestJet die Strecke Toronto – Sydney, das in Neuschottland liegt, Non-Stop und dreimal pro Woche.

Als Teil ihres erweiterten Sommerflugplanes fliegt WestJet nun jeweils dienstags, donnerstags und sonntags nach Sydney. Das neue Angebot ist ab heute gültig und soll 100.000 Passagieren Zugang zu WestJets Netzwerk mit 55 Destinationen ermöglichen, die von Toronto aus angeflogen werden. Der Sommerflugplan beinhaltet ausserdem die Einführung von drei weiteren neuen Destinationen: Yellowknife, San Diego und San Francisco, sowie eine erhöhte Flugfrequenz auf bereits bestehenden Routen.



