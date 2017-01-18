WestJet konnte weiter wachsen

WestJet Airlines Q400 (Foto: WestJet)

WestJet hat im Dezember 2016 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um sieben Prozent ausgebaut, die Nachfrage hat sich um neun Prozent verbessert.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember von 2,426 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,598 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 9,1 Prozent auf 2,098 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit WestJet 22 Millionen Passagiere, das waren 1,7 Millionen mehr als im Vorjahr.

WestJet betreibt 113 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 33 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.