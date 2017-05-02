WestJet kauft Boeing 787 Dreamliner

WestJet Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: WestJet)

Die kanadische Fluggesellschaft WestJet will bis zu zwanzig Boeing 787-9 Dreamliner kaufen.

Während der Präsentation der Quartalszahlen hat WestJet bekanntgegeben, dass sie bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für bis zu zwanzig Boeing 787-9 Dreamliner unterzeichnet habe. Die ersten zehn Boeing 787-9 Langstreckenjets sollen zwischen dem ersten Quartal 2019 und Dezember 2021 ausgeliefert werden. Zehn weitere Dreamliner wurden als Optionen in die Kaufabsichtserklärung eingehandelt. Angetrieben werden die Jets durch das GEnx-1B von General Electric.