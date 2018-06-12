WestJet kann weiter wachsen

WestJet Boeing 737 Walt Disney World (Foto: WestJet)

WestJet hat im Mai 2018 das Angebot verglichen mit der gleichen Vorjahresmonat um gut fünf Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um gut sieben Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Mai 2017 von 2,511 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,646 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 7,5 Prozent auf 2,174 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent verbessert. Im Mai flogen mit WestJet 2,1 Millionen Passagiere, 147.000 mehr als im Vorjahresmai, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.