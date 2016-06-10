WestJet kann weiter wachsen

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Mai 2016 das Angebot verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um gut acht Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um mehr als vierzehn Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Mai 2015 von 2,187 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,371 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 14,4 Prozent auf 1,931 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 4,2 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent verbessert. Im Mai flogen mit WestJet mehr als 1,8 Millionen Passagiere, 157.000 mehr als im Vorjahresmai, das entspricht einem Wachstum von 9,6 Prozent.

WestJet betreibt mehr als 114 Boeing 737 und seit kurzem auch vier Boeing 767-300ER. Die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit achtundzwanzig Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.