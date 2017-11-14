WestJet kann leicht zulegen

WestJet Boeing 737 Walt Disney World (Foto: WestJet)

WestJet hat im Oktober 2017 ihre Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um knapp zwei Prozent ausgebaut, die Nachfrage hat sich um gut vier Prozent verbessert.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Oktober 2016 von 2,353 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,398 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 4,5 Prozent auf 1,960 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im Oktober konnte WestJet 2,0 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 169.000 mehr als im Vorjahresoktober. Die Auslastung erreichte im Oktober 81,7 Prozent und verbesserte sich somit um 2,0 Prozentpunkte.

WestJet betreibt 118 Boeing 737 und vier Boeing 767-300. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 34 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.