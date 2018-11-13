WestJet kann kräftig zulegen

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Oktober 2018 ihre Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um gut acht Prozent ausgebaut, die Nachfrage hat sich um sieben Prozent verbessert.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Oktober 2017 von 2,398 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,602 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 7,4 Prozent auf 2,105 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Im Oktober konnte WestJet 2,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 86.000 mehr als im Vorjahresoktober. Die Auslastung erreichte im Oktober 80,9 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,8 Prozentpunkte.

WestJet betreibt 119 Boeing 737 und vier Boeing 767-300. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 46 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.