WestJet gibt Maizahlen bekannt

WestJet Airlines Q400 (Foto: WestJet)

WestJet hat im Mai 2015 das Angebot verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um 9,1 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 6,6 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Mai 2014 von 2,005 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,187 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 6,6 Prozent auf 1,688 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent abgeschwächt. Im Mai flogen mit WestJet mehr als 1,6 Millionen Passagiere, 63.000 mehr als im Vorjahresmai.

WestJet betreibt mehr als 113 Boeing 737, die zweitgrösste Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit zwanzig Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.