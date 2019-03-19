WestJet erwirtschaftet kleinen Gewinn

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

Im Geschäftsjahr 2018 ist bei WestJet der Nettogewinn von 279,058 Millionen auf 91,465 Millionen Kanadische Dollar zurückgegangen.

Verglichen mit dem Vorjahr stiegen die Einnahmen um fünf Prozent auf 4,733 Milliarden Kanadische Dollar. Die operativen Kosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 12,3 Prozent auf 4,578 Milliarden Kanadische Dollar. Mit 1,232 Milliarden Kanadischen Dollar ist der Treibstoff der größte Aufwand, die Kerosinrechnung verteuerte sich um 29,6 Prozent. Der operative Gewinn erreichte bei der zweitgrößten Fluggesellschaft Kanadas 155,227 Millionen Kanadische Dollar, das entspricht einem Gewinnrückgang von 64,2 Prozent.

WestJet zählte Ende 2018 in ihrer Flotte 115 Boeing 737 NG, 11 Boeing 737 MAX, 47 Bombardier Q400 und vier Boeing 767-300 ERW. Die Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. Im Berichtsjahr 2018 flogen mit WestJet insgesamt 25,491 Millionen Passagiere, 1,354 Millionen mehr als ein Jahr zuvor.