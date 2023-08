WestJet Piloten stimmen Vertrag zu

Canadas zweitgrösste Fluggesellschaft WestJet hat bekannt gegeben, dass ihre Piloten einen Vierjahres-Vertrag angenommen haben.

Die Gewerkschaft der WestJet Piloten sagte in einem Statement, die Vereinbarung werde zur Stabilität in der Unternehmung und unter den Piloten beitragen und helfen, die Wirtschaftskrise zu überstehen. Der Vertrag wurde von 89 Prozent der Wählenden angenommen und tritt ab dem 1. Juli 2009 in Kraft. Genaue Details über den Inhalt wurden keine bekannt.

