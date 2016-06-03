WestJet Encore kauft weitere Q400

WestJet Airlines Q400 (Foto: WestJet)

Die kanadische Regionalfluggesellschaft WestJet Encore hat bei Bombardier neun weitere Q400 Verkehrsflugzeuge bestellt.

Bei diesem Auftrag handelt es sich um die letzten neun Optionen aus einem Auftrag vom 1. Mai 2012, damals hat WestJet für die neue Tochter WestJet Encore zwanzig Q400 fest bestellt und 25 Optionen auf dieses Flugzeug gezeichnet. WestJet konnte bereits 28 Q400 in Empfang nehmen. Über die nächsten Jahre werden nun noch 17 neue Flugzeuge dieses Typs dazu kommen. Laut Bombardier entsprechen die neun Maschinen nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 293 Millionen US Dollar. WestJet Encore bedient mit den Q400 im Auftrag von WestJet Nebenrouten in Kanada und den USA.