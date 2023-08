WestJed schlägt Benzingebühren auf die Ticketpreise

Kanadas Nr. 2 WestJed gab am Montag die Einführung von Benzinzuschlägen von bis zu CAD$ 45 pro Flug bekannt.

Bereits in der letzten Woche hatte die Konkurrenz Air Canada gemeldet, Aufpreise auf ihre Ticketpreise zu schlagen, um mit den hohen Treibstoffkosten fertig zu werden. Da sich die Benzin – und Ölkosten im Verlauf des letzten Jahres verdoppelt haben, haben bereits einige amerikanische Airlines begonnen, ihren zusätzlichen Aufwand mittels Zuschlägen auf die Passagiere abzuwälzen. WestJed gibt an, diese Massnahme so lange wie möglich heraus gezögert zu haben, nun aber keine andere Möglichkeit mehr zu sehen, die Kosten zu decken.