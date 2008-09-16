Werben um Austrian geht ohne BA weiter

British Airways ist raus aus dem Bieterrennen um Austrian Airlines.

Alle drei Kandidaten wurden vom Privatisierungsausschuss für die nächste Runde nominiert, nachdem die beratende Bank Merrill Lynch ihre Offerten geprüft hatte.

Bis 21. Oktober müssen die Finalisten nun bindende Offerten mit Preisangaben aufdecken. Im Gegenzug können ab dieser Woche die Bücher der AUA eingesehen und einer vertieften betriebswirtschaftlichen Prüfung unterzogen sowie das AUA Management interviewt werden.