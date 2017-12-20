Wenn das Christkind um Landeerlaubnis bittet…

Flughafen Salzburg Short Final (Foto: Flughafen Salzburg)

Der Familientag am Heiligen Abend sorgt alle Jahre wieder für leuchtende Kinderaugen auf dem Flughafen Salzburg und lockt seit 29 Jahren Familien aus der ganzen Region zum Flughafen.

Jedes Jahr stellen Flughafenmitarbeiter und Partner ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine um die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen.

Flughafengerätschaften, Hubschrauber, Busrundfahrten am Vorfeld, Kutschenfahrt am Vorfeldbereich, Bobby-Car Verkehrstraining für die Jüngsten im Außenbereich, SUMSI-Hüpfburgen, Puppenbühne, Zauberer, Kinderkino, Lego-Spielecke, Play Doh-Knet-Tisch bis hin zur Bastel-Kreativ-Ecke der Maxglaner Pfadfinder, Luftballonstation, DART-Spielstation oder der SCE-Flugsimulator - es gibt vieles zu erkunden. Christkind und Weihnachtsmann landen schon sehr früh mit Schlitten und kleinen süßen Geschenken am Salzburger Flughafen und - wie jedes Jahr gibt es vom Tower das sogenannte „clear to land“ – Piste frei zur Landung!

Familientag am Heiligen Abend auf dem Flughafen Salzburg (Flughafen Salzburg)

Seid ihr schon einmal selbst hinter dem Steuer eines Segelflugzeuges gesessen? Wollt ihr mit S-Air den Flughafen und die Salzburger Landschaft über den Wolken erleben? Wolltet ihr schon immer wissen wie ein Löschfahrzeug funktioniert? Am 24. Dezember ist das kein Problem! Für das leibliche Wohl sorgt unser Gastro-Partner Meet & Eat im SalzBurger. Haben Papi oder Mami vielleicht noch ein Geschenk vergessen? Unser Duty Free Shop öffnet die Pforten und somit steht einem „Last Christmas Shopping“

nichts im Wege. Vergessen Sie auch nicht die Möglichkeit, das historische Flughafenbuch „90 Jahre Salzburg Airport“ zu kaufen – nur am 24. Dezember bekommen Sie bei jedem Kauf ein kleines Geschenk dazu! Sie wollen sich über den Salzburger Flughafen und das Flugprogramm informieren? Am Info-Stand des Flughafens und des Salzburg Airport Fanclubs werden alle Fragen rund um den Flughafenbetrieb beantwortet. Auch der DC-3 Dakotaclub führt seine langjährige Tradition fort und bietet bei seiner Tombola viele tolle Überraschungspreise.

Familientag am Heiligen Abend auf dem Flughafen Salzburg (Flughafen Salzburg)

Achtung: Flughafen-Gewinnspiel Es gibt zwei Eurowings-Gutscheine im Wert von je 100,00 Euro, einen Flug für zwei Personen nach Antalya mit Turkish Airlines und kleine Sachpreise zu gewinnen. Die Verlosung findet um 13:00 Uhr am Heiligen Abend direkt im amadeus terminal 2 statt.

Gemma Flieger schauen… Ein Flughafen ist immer ein Platz, der zum Träumen einlädt, ein Platz, der Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert, ein Ort der Begegnungen und ein Ort, der meistens am Anfang eines Urlaubsabenteuers steht. Ein Besuch des Freigeländes lohnt sich, denn neben den historischen Polizei- und Rettungsfahrzeugen sowie Flughafengerätschaften können auch Flieger und das rege Treiben am Flughafenvorfeld bestaunt werden.

Familientag hoch über den Wolken… Ein ganz besonderes Weihnachtserlebnis ist die Möglichkeit mit einem Flugzeug den Himmel zu erkunden. Am Familientag bietet SAir Rundflüge zu „Weihnachtspreisen“ an. Informationen zur Flugbuchung erhalten Sie direkt am S-Air-Stand im amadeus terminal 2.

Die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter des Salzburger Flughafens freuen sich auf die Besucher des 29. Familientages und wünschen allen Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2018!

Flughafen Salzburg