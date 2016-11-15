Weniger Verkehr bei SkyWest

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, wurde die Verkehrsleistung im Oktober 2016 um weitere 5,8 Prozent vermindert.

Die Kapazität wurde um 5,8 Prozent auf 2,835 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Transportleistung ist von 2,511 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,364 Milliarden Sitzplatzmeilen um 5,9 Prozent zurückgegangen. Die Auslastung ist mit 83,4 Prozent auf Vorjahresniveau geblieben. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Oktober 4,520 Millionen Passagiere, dies waren 5,2 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 45,132 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 4,8 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf Nebenrouten mehr als 750 Verkehrsflugzeuge, zu den Kunden gehören fast alle grossen US Airlines.