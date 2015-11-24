Weniger Verkehr bei SkyWest

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, wurde die Verkehrsleistung im Oktober 2015 um 8,5 Prozent vermindert.

Die Kapazität wurde um 8,5 Prozent auf 3,011 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Transportleistung ist von 2,703 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,512 Milliarden Sitzplatzmeilen um 7,1 Prozent zurückgegangen. Die Auslastung hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent verbessert. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Oktober 4,770 Millionen Passagiere, dies waren 5,4 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 47,384 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 4,6 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.