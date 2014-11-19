Weniger Verkehr bei SkyWest

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, wurde die Verkehrsleistung im Oktober 2014 um 3,2 Prozent vermindert.

Die Transportleistung ist von 2,767 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,703 Milliarden Sitzplatzmeilen um 2,3 Prozent zurück gegangen. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent verbessert, während die Kapazität um 3,2 Prozent auf 3,291 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Oktober 5,043 Millionen Passagiere, dies waren 3,2 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 49,666 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,5 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.