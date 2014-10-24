Weniger Verkehr bei SkyWest

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im September 2014 um 1,8 Prozent zurückgegangen.

Die Transportleistung ist von 2,576 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,530 Milliarden Sitzplatzmeilen um 1,8 Prozent zurück gegangen. Die Auslastung hat sich um einen Prozentpunkt auf 80,9 Prozent verbessert, während die Kapazität um drei Prozent auf 3,128 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im September 4,745 Millionen Passagiere, dies waren 3,2 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 44,622 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,5 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.