Weniger Verkehr bei Norwegian

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle muss für den Monat November 2019 schlechtere Verkehrszahlen hinnehmen, auch die Passagierzahl ging zurück.

Die Fluggesellschaft hat im November 2,284 Millionen Passagiere transportiert, das sind 21 Prozent weniger als im November 2018. Das Angebot wurde um 27 Prozent auf 6,190 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 23 Prozent auf 5,137 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung erreichte im November 83,0 Prozent, das waren 4,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 36,796 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Nullwachstum.