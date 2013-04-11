Weniger Passagiere wählten SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im März 2013 2,308 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von 5,8 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines und Wideroe aus Norwegen. Im Berichtsmonat März konnten die zwei Fluggesellschaften 2,369 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 0,5 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,5 Prozentpunkte auf 3,277 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist mit 72,3 Prozent unverändert geblieben.