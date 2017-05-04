Weniger Passagiere wählten Delta Airlines

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im April 2017 insgesamt 15,085 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einem Rückgang von 0,4 Prozent.

Die nach American Airlines nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat im April ihr Angebot verglichen zum Vorjahresapril um 0,8 Prozent auf 20,639 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage hat sich um 1,6 Prozent auf 17,611 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um zwei Prozentpunkte auf 85,3 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung ist um 9,5 Prozent auf 175 Millionen Tonnenmeilen angewachsen.