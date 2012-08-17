Weniger Passagiere wählten Cathay Pacific

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juli 2012 2,506 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresjuli entspricht dies einer Abnahme von 0,7 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 2,3 Prozentpunkte auf 11,015 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage hat sich um 3,6 Prozentpunkte auf 8,937 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Juli 2011 um 5,0 Prozentpunkte auf durchschnittlich 81,1 Prozent verschlechtert. Die transportierte Fracht ist mit 10,5 Prozentpunkten auf 125.343 Tonnen erneut stark zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 64,7 Prozent, was einer Verschlechterung von 1,9 Prozentpunkten entspricht. Von Januar bis Juli flogen mit Cathay Pacific 16,818 Millionen Passagiere, 7,1 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten des Jahres 2011.