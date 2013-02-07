Weniger Passagiere wählten Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Januar 2013 5,537 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von 3,8 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,4 Prozentpunkte auf 21,582 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage blieb mit 17,557 Milliarden Sitzplatzkilometern konstant. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 1,3 Prozentpunkte auf 1.290 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage schwächte sich um 2,9 Prozentpunkte auf 779 Millionen Tonnenkilometer ab. Air France KLM konnte 2012 77,448 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 1,8 Prozentpunkten.