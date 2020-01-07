Weniger Passagiere in Münster Osnabrück

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

992.553 Fluggäste nutzten im vergangenen Jahr den Flughafen Münster Osnabrück, verglichen mit dem Vorjahr waren das 3,3 Prozent weniger.

Trotzdem bewerten die Gesellschafter des Flughafen Münster Osnabrück (FMO) das Jahresergebnis als äußerst positiv, da Anfang 2019 die Fluggesellschaft Germania bekanntermaßen den Betrieb eingestellt hatte. Germania hatte am FMO einen Anteil von rund 30 Prozent.

Die aufkommensstärksten Verbindungen waren im Jahr 2019 die Lufthansa Ziele München (235.000 Fluggäste) und Frankfurt (133.000) sowie die touristischen Destinationen Mallorca (209.000) und Antalya (188.000).

„In einem für die Luftfahrtbranche turbulenten Jahr mit den Insolvenzen von Germania und dem Reiseveranstalter Thomas Cook hat der FMO 2019 ein sehr vorzeigbares Ergebnis erreicht“, so FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz.

Insgesamt erwartet die Luftverkehrsbranche ein eher schwieriges Jahr 2020. Der Flughafenverband ADV prognostiziert sogar deutschlandweit rückläufige Fluggastzahlen. Das düstere Marktumfeld wird durch die neuen Luftverkehrssteuern noch weiter belastet. Der FMO geht davon aus, dass man sich trotz der negativen Branchenentwicklung gut behaupten kann. „Mit den Aufstockungen der Flugpläne von Corendon Airlines, Lauda, Eurowings und SunExpress gibt es eine gute Grundlage für eine positive Entwicklung im Jahr 2020“, so Schwarz weiter.

Corendon wird im Sommerflugplan 2020 rund 30 Prozent mehr Flüge ab FMO anbieten und zu insgesamt 12 Zielen starten. Frequenzaufstockungen wird es nach Gran Canaria, Fuerteventura und Antalya geben. Neu im Flugplan ist Bodrum an der türkischen Ägäis.

Auch SunExpress, eine Tochtergesellschaft von Lufthansa und Turkish Airlines, wird die Anzahl der Verbindungen nach Antalya an der türkischen Riviera von 14 auf 19 pro Woche deutlich ausbauen. Zusammen mit den fünf wöchentlichen Flügen von Corendon wird Antalya mit 24 Starts pro Woche das stärkste Touristikziel am FMO. Auch Mallorca ist weiter in der Beliebtheitsskala ganz oben zu finden. Eurowings fliegt 12- wöchentlich und Lauda täglich auf die Baleareninsel. Das im vergangenen November neu aufgenommene Ziel Wien wird auch im Sommer 2020 mit Lauda 4-mal wöchentlich fortgesetzt.