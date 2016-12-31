Weniger Passagiere flogen mit Thai

Thai Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im November 2016 insgesamt 1,473 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Abnahme von 2,7 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 1,6 Prozent auf 6,780 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 2,8 Prozent auf 4,938 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 72,8 Prozent und verbesserte sich somit um 1,1 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im November stark wachsen, die Airline transportierte 53.555 Tonnen Fracht, das entspricht einem Plus von 10,6 Prozent.

Von Januar bis Ende November flogen mit Thai Airways 16,468 Millionen Passagiere, dies waren zwei Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.