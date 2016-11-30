Weniger Passagiere flogen mit Thai

Airbus A330-300 Thai Airways (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Oktober 2016 insgesamt 1,436 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Abnahme von 1,4 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 3,3 Prozent auf 6,863 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 3,7 Prozent auf 4,869 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 71,0 Prozent und verbesserte sich somit um 0,5 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im Oktober stark wachsen, die Airline transportierte 53.867 Tonnen Fracht, das entspricht einem Plus von 12,8 Prozent.

Von Januar bis Ende Oktober flogen mit Thai Airways 14,995 Millionen Passagiere, dies waren 1,9 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.