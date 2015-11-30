Weniger Passagiere flogen mit Thai

Airbus A330-300 Thai Airways (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Oktober 2015 1,456 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Abnahme von 2,9 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um drei Prozent auf 6,646 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 0,3 Prozent auf 4,694 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 70,6 Prozent und verbesserte sich somit um 3,4 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Oktober einen Rückgang um 5,5 Prozent hinnehmen, die Airline transportierte 47.743 Tonnen Fracht.

Von Januar bis Ende Oktober flogen mit Thai Airways 15,281 Millionen Passagiere, dies waren 5,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.