Weniger Passagiere flogen mit Thai

Airbus A340-600 Thai (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im September 2015 1,260 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Abnahme von 4,5 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 4,3 Prozent auf 6,104 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um 2,5 Prozent auf 4,206 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 68,9 Prozent und verbesserte sich damit um 1,9 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im September einen Rückgang um 8,7 Prozent hinnehmen, die Airline transportierte 43.619 Tonnen Fracht.

Von Januar bis Ende September flogen mit Thai Airways 13,825 Millionen Passagiere, dies waren 6,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.