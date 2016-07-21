Weniger Passagiere flogen mit SAS

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juni 2016 2,582 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von 1,2 Prozent.

Im Berichtsmonat Juni konnte Scandinavian Airlines 3,186 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um sechs Prozent auf 3,912 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 1,5 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent verbessert.