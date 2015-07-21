Weniger Passagiere flogen mit SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juni 2015 2,771 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von 4,8 Prozent.

Im Berichtsmonat Juni konnte Scandinavian Airlines 3,369 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 5,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um gut zwei Prozent auf 4,128 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 2,6 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent verschlechtert.