Weniger Passagiere flogen mit GOL

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Januar 2021 insgesamt 2,167 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Corona bedingten Rückgang von 40,2 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 36,6 Prozent auf 3,278 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 37,2 Prozent auf 2,727 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 83,9 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkt verschlechtert.

Das Jahr 2020 bei GOL

Von Januar bis Ende Dezember konnte GOL 16,775 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 54,0 Prozent. Die Verkehrsleistung lag bei 25,140 Milliarden Sitzplatzkilometern, Minus 50,8 Prozent. Am Markt konnten insgesamt 20,124 Milliarden Sitzplatzkilometer abgesetzt werden, das entspricht einem Einbruch von 51,9 Prozent. Die Flugzeuge waren zu 80,0 Prozent ausgelastet.