Weniger Passagiere flogen mit GOL

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Dezember 2020 insgesamt 2,074 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Corona bedingten Rückgang von 41,1 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 35,6 Prozent auf 3,123 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 36,4 Prozent auf 2,530 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 81,0 Prozent und hat sich somit um einen Prozentpunkt verschlechtert.

Von Januar bis Ende Dezember konnte GOL 16,775 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 54,0 Prozent. Die Verkehrsleistung lag bei 25,140 Milliarden Sitzplatzkilometern, Minus 50,8 Prozent. Am Markt konnten insgesamt 20,124 Milliarden Sitzplatzkilometer abgesetzt werden, das entspricht einem Einbruch von 51,9 Prozent. Die Flugzeuge waren zu 80,0 Prozent ausgelastet.