Weniger Passagiere flogen mit GOL

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im April 2017 insgesamt 2,433 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Rückgang von 0,1 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril um 2,6 Prozent auf 3,430 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 6,9 Prozent auf 2,711 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,0 Prozent und hat sich somit um 3,2 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte GOL insgesamt 10,674 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Rückgang von 5,8 Prozent.