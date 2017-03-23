Weniger Passagiere flogen mit GOL

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Februar 2017 insgesamt 2,769 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Rückgang von 14,6 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 7,8 Prozent auf 3,837Milliarden Sitzplatzkilometer zurück genommen, die Nachfrage hat sich um 5,7 Prozent auf 2,730 Milliarden Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,2 Prozent und hat sich somit um 1,7 Prozentpunkte verbessert.

Im Berichtsjahr 2016 konnte GOL 32,623 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 16,1 Prozent.