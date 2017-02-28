Weniger Passagiere flogen mit GOL

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Januar 2017 insgesamt 3,267 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Rückgang von 12,8 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 3,2 Prozent auf 3,996 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück genommen, die Nachfrage hat sich um zwei Prozent auf 3,882 Milliarden Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,2 Prozent und hat sich somit um einen Prozentpunkt verbessert.

Im Berichtsjahr 2016 konnte GOL 32,623 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 16,1 Prozent.