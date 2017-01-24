Weniger Passagiere flogen mit GOL

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Dezember 2016 insgesamt 2,939 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Rückgang von 15,7 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 5,7 Prozent auf 4,303 Millionen Sitzplatzkilometer zurück genommen, die Nachfrage hat sich um 3,7 Prozent auf 3,397 Millionen Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,0 Prozent und hat sich somit um 1,6 Prozentpunkte verbessert.

Von Januar bis Ende Dezember konnte GOL 32,623 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 16,1 Prozent.