Weniger Passagiere flogen mit Cathay Pacific

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Mai 2013 2,339 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einer Abnahme von 0,8 Prozent.

Das Angebot wurde um 3,0 Prozent auf 10,603 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage hat sich um 2,3 Prozent auf 8,379 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flüge ist um 1,5 Prozent auf durchschnittliche 81,2 Prozent zurückgegangen. Die transportierte Fracht ist mit 1,5 Prozent auf 121.529 Tonnen erneut stark zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 60,8 Prozent, was einer Verschlechterung von 2,5 Prozentpunkten entspricht.