Weniger Passagiere bei SkyWest

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Dezember 2016 insgesamt 4,230 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von fünf Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 6,3 Prozent auf 2,232 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert, während die Kapazität um 6,4 Prozent auf 2,712 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut wurde. Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent verbessert.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit den Airlines von SkyWest 53,539 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,8 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 640 Verkehrsflugzeuge.