Weniger Passagiere bei SkyWest

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Mit der regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, flogen im Berichtsmonat September 2016 4,363 Millionen Passagiere, die entspricht einem Rückgang von 3,4 Prozent.

Die Nachfrage hat sich von 2,354 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,254 Milliarden Sitzplatzmeilen um 4,2 Prozent verschlechtert, während die Kapazität um 5,1 Prozent auf 2,722 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert wurde. Die Auslastung ging um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,0 Prozent zurück.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 40,612 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,7 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf Nebenrouten mehr als 750 Verkehrsflugzeuge, zu den Kunden gehören fast alle grossen US Airlines.