Weniger Passagiere bei SkyWest

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Dezember 2015 4,450 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 6,2 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 7,6 Prozent auf 2,383 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert, während die Kapazität um 7,4 Prozent auf 2,899 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut wurde. Die Auslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit den Airlines von SkyWest 56,229 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,6 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.