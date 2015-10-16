Weniger Passagiere bei SkyWest

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Mit der regional Airline SkyWest, welche auch ExpressJet betreibt, flogen im Berichtsmonat September 2015 4,519 Millionen Passagiere, die entspricht einem Rückgang von 4,8 Prozent.

Die Transportleistung hat sich von 2,530 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,354 Milliarden Sitzplatzmeilen um sieben Prozent verschlechtert, während die Kapazität um 8,3 Prozent auf 3,431 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert wurde. Die Auslastung kletterte um 1,4 Prozentpunkte auf solide 82 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 42,614 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 4,5 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf Nebenrouten rund 757 Verkehrsflugzeuge, zu den Kunden gehören fast alle grossen US Airlines.