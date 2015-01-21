Weniger Passagiere bei SkyWest

SkyWest Airlines Bombardier CRJ700 (Foto: SkyWest Airlines)

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, sind im Berichtsmonat Dezember 2014 4,746 Millionen Passagiere zugestiegen, dies entspricht einem Minus von 3,4 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 2,2 Prozent auf 2,577 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert, während die Kapazität um 0,2 Prozent auf 3,130 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut wurde. Die Auslastung hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf 82,4 Prozent verschlechtert. Im Berichtsjahr 2014 flogen mit den Airlines von SkyWest 58,962 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,7 Prozent.

SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.