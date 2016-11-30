Weniger Passagiere bei LATAM

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im Oktober 2016 insgesamt 5,729 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 1,7 Prozent weniger als die beiden Airlines LAM und TAM im letztjährigen Oktober zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 1,7 Prozent auf 11,298 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgefahren, während die Nachfrage um 0,2 Prozent auf 9,676 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen ist. Die Auslastung erreichte im Oktober 85,6 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,2 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 1,7 Prozent auf 328 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 55,626 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 1,4 Prozent.